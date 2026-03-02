В Кувейте разбился американский истребитель F-15
Источник: CNN
В Кувейте потерпел крушение американский истребитель F-15. Пилоту удалось катапультироваться.
Истребитель, пишет CNN, упал в 10 километрах от кувейтской базы ВВС США Аль-Салем.
Причины произошедшего пока неизвестны, пишет CNN. OSINT-каналы предполагают, что военный самолет мог быть сбит «дружественным огнем».
CNN также напоминает, что на вооружении у ВВС Кувейта стоят американские истребители F/A-18.
Посольство США в Кувейте утром 2 марта выпустило предупреждение об опасности новых ударов ракетами и дронами со стороны Ирана, пишет The Guardian, сообщая, что над зданием американской дипмиссии поднимается черный дым.