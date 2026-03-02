Умер драматург Николай Коляда

Драматург Николай Коляда умер на 68-м году жизни, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Станислав Красильников / ТАСС / Profimedia

«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда. Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе», — написал Паслер.

В конце февраля Коляда попал в больницу с жалобами на одышку, телеграм-канал «База» 27 февраля писал, что его ввели в медикаментозный сон, а его состояние оценивается как тяжелое.

Коляда — создатель «Коляда-театра», появившегося в 2001 году и ставшего известным не только в Екатеринбурге, но и по всей России. Он автор более 120 пьес и более 60 спектаклей, которые неоднократно отмечались различными премиями и дипломами. Сам Коляда — заслуженный деятель искусств, лауреат Международной премии имени Станиславского и литературных премий, а также номинант фестиваля «Золотая маска». «Коляда-театр» кроме прочего проводит международный открытый конкурс драматургов «Евразия» и международный театральный фестиваль «Коляда-Plays».

В ноябре 2024 года в Москве отменили гастроли «Коляда-Театра», запланированные на январь-февраль 2025 года — по требованию «компетентных органов», которые, как рассказал сам Коляда, настаивали на снятии со всех ролей актера театра Олега Ягодина. «Мне сегодня позвонили из Москвы, из центра „На Страстном“ и сообщили, что им позвонили из „компетентных органов“ и потребовали, мол, либо отменяйте гастроли „Коляда-Театра“ в Москве, либо пусть Коляда заменит во всех спектаклях Олега Ягодина, мол, он дискредитировал Вооруженные силы РФ», — говорил Николай Коляда. Он отказался заменять Ягодина.