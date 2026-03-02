Украинцам запретили выступать на Паралимпиаде в форме с картой Украины

Международный паралимпийский комитет запретил украинским спортсменам участвовать в Паралимпиаде-2026 в Италии в форме, на которой изображена карта Украины. Об этом 2 марта заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

«Мы подготовили нашу спортивную, нет — даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный паралимпийский комитет сказал: „Нет, нет, нет — так не пойдет!“ Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме», — заявил Сушкевич (его слова приводит издание Sport.ua).

Глава украинского паралимпийского комитета отметил, что подготовленная форма «очень акцентированно „кричала“ о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией».

Фотографию курток с картой Украины в границах 1991 года опубликовало «Суспiльне».

По словам Сушкевича, из-за запрета паралимпийскому комитету Украины пришлось изготовить новую форму и «срочно автобусом везти в Италию, где уже находится вся наша команда».

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, комментируя решение Международного паралимпийского комитета, заявил, что в то же время «в состав российской команды входят бывшие военные, участвовавшие в незаконном вторжении». «Россиянам разрешено выступать под своим флагом, а украинцам запрещено показывать свою территорию. Это просто абсурд», — заявил Стерненко.

Сборная России будет участвовать в Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном —впервые с зимних игр 2014 года в Сочи. Из-за этого решения Национальный паралимпийский комитет Украины и украинская команда решили бойкотировать церемонию открытия Игр.

XIV Паралимпийские зимние игры пройдут в Милане и Кортина-дʼАмпеццо с 6 по 15 марта.

Читайте также

Россияне впервые с 2014 года выступят на Паралимпийских играх с флагом и гимном Как это стало возможно? Ведь на Олимпиаде этого нет

Читайте также

Россияне впервые с 2014 года выступят на Паралимпийских играх с флагом и гимном Как это стало возможно? Ведь на Олимпиаде этого нет