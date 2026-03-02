«Расходится с реальностью». Мэрия Барнаула запретила митинг против репрессий и блокировок, потому что в России нет ни того, ни другого

Мэрия Барнаула отказалась согласовать митинг против политических репрессий и блокировок популярных интернет-ресурсов, который собиралось провести местное отделение КПРФ. Ответ мэрии партия опубликовала в телеграм-канале 2 марта.

Городская администрация заявила, что КПРФ в своем уведомлении использовала формулировки, которые, по мнению властей, не соответствуют действительности.

Вот как об этом пишет мэрия:

Использованная вами в уведомлении формулировка «против политических репрессий», предполагает наличие в Российской Федерации такого явления, что не соответствует действительности.

Кроме того, в уведомлении вами используется выражение «против блокировок популярных интернет-ресурсов», которое также расходится с реальностью.

Представители КПРФ заявили, что не согласны с решением администрации Барнаула и будут обжаловать отказ в суде.

Роскомнадзор с лета 2025 года ограничивает работу телеграма и вотсапа в России. Последнее ограничение против телеграма ввели 10 февраля, когда у пользователей перестали загружаться медиафайлы. По данным СМИ, телеграм в России полностью заблокируют 1 апреля.

На этом фоне политики и активисты в разных городах РФ решили провести акции против блокировки телеграма, однако власти под разными предлогами отказали им.

