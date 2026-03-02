«Готовьтесь к спартанским условиям». Российские дипломаты выпустили памятку для туристов, из-за войны застрявших в Дубае
Генконсульство России в Дубае опубликовало в соцсетях памятку для российских туристов, которые находятся на отдыхе в ОАЭ и не могут вернуться на родину. Из-за войны, которую США и Израиль начали против Ирана, над большинством стран Ближнего Востока закрыто небо. Аэропорт Дубая — крупнейший по международному пассажиропотоку в мире — не работает третий день.
В памятке от российских дипломатов говорится, что сроки открытия воздушного пространства неизвестны, а эвакуационные спецрейсы из Дубая «не планируются». Также отмечается, что в настоящее время туристам «нецелесообразно» требовать от авиакомпаний переоформления билетов.
Генконсульство предупредило, что туроператоры, скорее всего, не смогут оплачивать дальнейшее размещение туристов в отелях, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. «Ультра олинклюзива уже не будет», — предупреждают составители памятки.
Дипломаты рекомендовали отдыхающим «трезво оценить свои финансовые возможности», быть готовыми оплачивать проживание самостоятельно и рассмотреть возможность переезда в более бюджетный отель. «Рассчитывайте свои финансы минимум на неделю проживания», — говорится в памятке.
Если у туристов заканчиваются или уже закончились деньги, им рекомендуют попросить сотрудников отеля «продлить проживание бесплатно», ссылаясь на форс-мажор и отмену рейсов. «Сообщите, что готовы на ухудшение условий проживания», — отмечается в рекомендациях.
В случае, если у туристов «совсем нет денег» и «отель настойчиво просит покинуть здание», дипломаты предлагают обратиться в российское консульство.
«Мы будем искать отели и волонтеров, готовых разместить вас с постоплатой или на безвозмездной основе. Готовьтесь к спартанским условиям», — сообщается в памятке. — Просим сохранять спокойствие, действовать взвешенно и рационально».
По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах находятся около 20 тысяч российских туристов.
