«Готовьтесь к спартанским условиям». Российские дипломаты выпустили памятку для туристов, из-за войны застрявших в Дубае

Генконсульство России в Дубае опубликовало в соцсетях памятку для российских туристов, которые находятся на отдыхе в ОАЭ и не могут вернуться на родину. Из-за войны, которую США и Израиль начали против Ирана, над большинством стран Ближнего Востока закрыто небо. Аэропорт Дубая — крупнейший по международному пассажиропотоку в мире — не работает третий день.

В памятке от российских дипломатов говорится, что сроки открытия воздушного пространства неизвестны, а эвакуационные спецрейсы из Дубая «не планируются». Также отмечается, что в настоящее время туристам «нецелесообразно» требовать от авиакомпаний переоформления билетов.

Генконсульство предупредило, что туроператоры, скорее всего, не смогут оплачивать дальнейшее размещение туристов в отелях, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. «Ультра олинклюзива уже не будет», — предупреждают составители памятки.

Дипломаты рекомендовали отдыхающим «трезво оценить свои финансовые возможности», быть готовыми оплачивать проживание самостоятельно и рассмотреть возможность переезда в более бюджетный отель. «Рассчитывайте свои финансы минимум на неделю проживания», — говорится в памятке.

Если у туристов заканчиваются или уже закончились деньги, им рекомендуют попросить сотрудников отеля «продлить проживание бесплатно», ссылаясь на форс-мажор и отмену рейсов. «Сообщите, что готовы на ухудшение условий проживания», — отмечается в рекомендациях.

В случае, если у туристов «совсем нет денег» и «отель настойчиво просит покинуть здание», дипломаты предлагают обратиться в российское консульство.

«Мы будем искать отели и волонтеров, готовых разместить вас с постоплатой или на безвозмездной основе. Готовьтесь к спартанским условиям», — сообщается в памятке. — Просим сохранять спокойствие, действовать взвешенно и рационально».

По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах находятся около 20 тысяч российских туристов.

Аэропорты Ближнего Востока закрыты третий день. Отменены тысячи рейсов. Не могут вылететь сотни тысяч пассажиров Это самый тяжелый авиационный кризис со времен пандемии, пишет The Guardian

