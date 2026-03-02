Гособвинение потребовало почти два года колонии для Екатерины Шульман по делу о неисполнении обязанностей «иноагента»

Прокуратура попросила заочно назначить один год и 11 месяцев колонии политологу Екатерине Шульман по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК). Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» из судебного участка мирового судьи № 384 в Москве.

Уголовное дело против Шульман возбудили из-за публикаций, сделанных летом 2024 года без «иноагентской» плашки — одного видео в ютьюбе и трех постов в Teletype — сервисе для монетизации контента, через который политолог оформляет свои посты в телеграме.

Свидетельница обвинения Анжелика Щедрова заявляла в суде, что «следит» за публикациями Шульман, которая «работает против России», и видела ее посты без плашек.

Прокурор, запросившая срок Шульман в ходе прений, назвала смягчающим обстоятельством наличие у политолога несовершеннолетних детей, а отягчающим — мотив политической ненависти или вражды, так как Шульман «не согласна» с политикой российских властей.

Адвокат Алхас Абгаджава заявил в прениях, что не видит в действиях Шульман общественной опасности или ущерба. По его словам, «в нормальной правовой системе» дела против Шульман не было бы, так как конституция гарантирует политическую конкуренцию и свободу слова. Он также назвал закон об «иноагентах» антиконституционным, и выразил надежду, что он позже будет отменен.

Екатерина Шульман покинула Россию после начала полномасштабной российско-украинской войны. В апреле 2022 года ее объявили «иностранным агентом», а в 2023 году дважды оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие обязательной маркировки «иноагента» в публикациях. В апреле 2025 года Шульман оштрафовали на десять тысяч рублей по административному протоколу о сотрудничестве с «нежелательной» организацией — Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии.

В октябре 2025 года ФСБ объявила об уголовном деле против участников Антивоенного комитета России, в состав которого входит Екатерина Шульман. Членов организации обвиняют по статьям о захвате власти и организации террористического сообщества.

