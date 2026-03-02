Финляндия запретит въезд россиянам без биометрических паспортов

МИД Финляндии сообщил, что с 1 июня 2026 года запретит въезд в страну гражданам России с небиометрическими загранпаспортами («старого образца»).

Финляндия сделает исключение для россиян моложе 18 лет и обладателей финского вида на жительство, а также тех, кто запросит о въезде «по особым причинам».

С 1 июня по 31 декабря в Финляндии будет действовать переходный период. В это время в страну смогут въехать те, у кого есть виза Финляндии, виза или вид на жительство в другой стране ЕС или Шенгена, выданные до 1 июня 2026-го.

В прошлые годы запрет на въезд без биометрических паспортов, которые содержат чип с биометрической информацией, ввели разные страны Европы.

Такие запреты действуют в Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литве, Румынии, Франции, Чехии, Эстонии. С 1 апреля запрет начнет действовать в Польше.

Власти ЕС после начала большой войны России и Украины в 2022 году усложнили визовые правила для россиян и подняли цены на оформление виз. Некоторые страны полностью запретили или строго ограничили въезд россиян.

