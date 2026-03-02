Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

Умер бизнесмен, бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов. По данным Mash и Baza, он покончил с собой. Смерть Джабраилова в результате самоубийства подтвердил и источник РБК.

По информации Mash, бизнесмена нашли в гостинице на Тверской улице в Москве, рядом с ним лежал пистолет.

Mudrats Alexandra / TASS / Profimedia

Джабраилова госпитализировали как неизвестного в тяжелом состоянии, позднее его опознали охранники.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в смерти Джабраилова «криминальной составляющей нет». «Причины самоубийства выясняются», — добавил собеседник агентства.

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 году он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами в России — «Охотным Рядом» и «Смоленским пассажем», а также ЖК «Кунцево», гостиницей «Россия» и другими, напоминает РБК.

В 2004–2009 годах был сенатором от правительства Чечни. В 2000 году принимал участие в выборах президента России от инициативной группы «Сила разума» и занял последнее, 11-е место. С 2009 по 2013 год Джабраилов был советником помощника президента Сергея Приходько.

В августе 2017 года Джабраилов в номере московской гостиницы Four Seasons несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета. В ноябре 2017 года его признали виновным в хулиганстве и оштрафовали на 500 тысяч рублей, после вступления приговора в силу Джабраилова исключили из «Единой России».