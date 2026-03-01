В Израиле в результате ракетного удара Ирана погибли девять человек, ранены более 20

Обновление. В результате удара Ирана по городу Бейт-Шемеш, по последним данным, погибли девять человек, ранения получили более 20.

По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате падения иранской баллистической ракеты в городе Бейт-Шемеш под Иерусалимом, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на информацию службы скорой помощи «Маген Давид Адом».

Состояние троих пострадавших оценивается как критическое, пишет Девятый канал Израиля. Среди раненых — 10-летняя девочка, она получила тяжелые ранения.

Как уточняет Девятый канал, в результате прямого попадания ракеты обрушился жилой дом. «Едиот Ахронот» пишет, что под удар попало убежище возле синагоги. На кадрах очевидцев виден пожар, возникший в районе удара.

На Ближнем Востоке второй день идет большая война между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой. В результате ударов Израиля убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

