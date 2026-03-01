Определен состав совета, который будет временно руководить Ираном. В него вошли три человека

В состав совета, который будет руководить Ираном до того, как будет избран новый верховный лидер исламской республики, вошли три человека, сообщает «Аль-Джазира» 1 марта.

Это президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей конституции аятолла Алиреза Арафи.

Арафи избрал Совет по определению политической целесообразности Ирана — совещательный орган при высшем руководителе страны.

Пезешкиан, Мохсени-Эджеи и Арафи будут руководить Ираном до тех пор, пока Совет экспертов, состоящий из 88 шиитских богословов, не изберет нового постоянного лидера.

Совет, который будет временно руководить Ираном, избрали после того, как прежний верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи погиб в результате израильского удара.

