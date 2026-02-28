Йеменские хуситы заявили, что возобновят нападения на суда в Красном море из-за ударов Израиля и США по Ирану

Йеменские хуситы возобновят удары дронами и ракетами по судам в Красном море, а также по целям, связанным с Израилем. Соответствующее решение, заявили источники в руководстве хуситов, было принято в ответ на операцию США и Израиля против Ирана, пишет The Times of Israel.

Атаки, заявил один из источников, пожелавших сохранить анонимность, возобновятся «уже вечером» в субботу, 28 февраля.

Йеменские хуситы прекратили нападения на суда в Красном море в рамках соглашения с США. Американские военные со своей стороны перестали наносить удары по хуситам. Атаковать цели, связанные с Израилем, хуситы перестали в рамках плана прекращения войны в Газе, предложенного осенью 2025 года президентом США Дональдом Трампом.

В Красном море проходит важнейший торговый путь между Азией и Европой. Возобновление атак хуситов, которые могут значительно осложнить судоходство в Красном море, рассматривалось как одно из последствий удара США по Ирану.

Другие прогнозы о последствия удара США по Ирану

Что будет, если Трамп отдаст приказ атаковать Иран? Есть пять основных сценариев. Рассказываем о каждом из них (спойлер: наиболее обсуждаемый — «венесуэльский»)

