Власти Ирана: аятолла Хаменеи находится в безопасном месте за пределами Тегерана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится в безопасном месте за пределами Тегерана, заявил Reuters источник в руководстве Ирана. Никакие другие подробности он уточнять не стал, пишет The Guardian в своем онлайне.

«Аль-Джазира» со ссылкой на источник в американском правительстве сообщала, что цель ударов, которые Израиль и США нанесли по Ирану 28 февраля, — уничтожение военного руководства.

В частности были атакованы с воздуха резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана и аятоллы Хаменеи в Тегеране.

Пезешкиан не пострадал, сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на источник.

