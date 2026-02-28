ЦАХАЛ отчитался о «крупнейшей в истории» воздушной операции. В ней участвовали около 200 истребителей

Армия обороны Израиля объявила, что удар по Ирану стал крупнейшей в истории ЦАХАЛ воздушной операцией.

«С сегодняшнего утра около 200 истребителей под руководством разведки Армии обороны Израиля и израильских ВВС нанесли массированный удар по ракетным комплексам и системам обороны иранского террористического режима в западном и центральном Иране», говорится в распространенном командованием ЦАХАЛ заявлении.

Израильские истребители одновременно сбросили сотни боеприпасов примерно на 500 целей, что «позволило расширить превосходство ВВС Израиля в воздухе над иранской воздушной территорией и серьезно ослабить наступательные возможности иранского режима».

Армия обороны Израиля, подчеркивается в заявлении, продолжит операции, направленные «на значительное ослабление всех аспектов иранского режима».

