ЦАХАЛ объявил о новом массированном ударе по целям на западе Ирана

Армия обороны Израиля приступила к нанесению массированного удара по военным целям на западе Ирана.

«Иранский режим не отказался от своего плана по уничтожению Израиля. Он продолжает финансировать, обучать и вооружать своих ставленников, находящихся на границах Израиля. Эти действия представляют угрозу существованию Израиля и представляют опасность для Ближнего Востока и мира в целом», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израильские военные призвали жителей Ирана немедленно покинуть «объекты, относящиеся к иранской военной промышленности и военной инфраструктуре» и держаться в стороне от них «до дальнейшего уведомления», пишет The Times of Israel. «Ваше присутствие в этих районах подвергает вашу жизнь риску», — заявили в Армии обороны Израиля.

В связи с военной операцией против Ирана ЦАХАЛ призвал еще 20 тысяч резервистов — в дополнение к уже несущим службу 50 тысячам резервистам.

