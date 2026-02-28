Российский МИД назвал атаку США и Израиля на Иран «спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией»

Российские власти осуждают нападение США и Израиля на Иран и требуют «немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования», заявил МИД РФ.

«Речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе. Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму. Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса, включая непредсказуемую цепную реакцию и раскручивание спирали насилия, целиком и полностью лежит на них.

В министерстве отдельно отметили, что американо-израильские атаки начались «под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики».

Россия призвала международное сообщество «немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».

Следите за происходящим в Иране здесь

США и Израиль начали войну с Ираном Онлайн «Медузы»

Следите за происходящим в Иране здесь

США и Израиль начали войну с Ираном Онлайн «Медузы»