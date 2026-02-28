В результате ударов США и Израиля по Ирану убиты командующий Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммед Пакпур, а также министр обороны Азиз Насирзаде. Об этом, пишет The Times of Israel, сообщили агентству Reuters три информированных источника.

Пакпур занял пост командующего КСИР летом 2025 года, после того как его предшественник Хоссейн Салами был убит в результате ударов Израиля по Ирану.

Ранее о гибели командующего КСИР и министра обороны Ирана, а также главы разведки сообщали израильские СМИ со ссылкой на источники. Официально власти США и Израиля, а также американское и израильское военное командование информацию о смерти представителей руководства Ирана пока не комментировали.

«Аль-Джазира» ранее сообщала, что целью ударов, которые США и Израиль нанесли по Ирану, является уничтожение военного руководства страны. Удары с воздуха, в частности, были нанесены по резиденциям президента Ирана Масуда Пезешкиана и верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Источники Reuters говорили, что Хаменеи в резиденции не было, он находился в безопасном месте. Однако израильский 12 канал со ссылкой на неназванные источники заявил, что «появляется все больше свидетельств» того, что Хаменеи все-таки могли убить.

Власти Ирана анонсировали видеообращение Хаменеи. На момент публикации новости оно не вышло в эфир. 12 канал предполагает, что если обращение покажут, то, вероятно, запись, сделанную заранее.

Официально ни США, ни Израиль никаких заявлений о судьбе Хаменеи не делали.

