Ракетный удар Ирана по ОАЭ: в Абу-Даби есть погибший

По меньшей мере один человек погиб в Абу-Даби в результате иранского ракетного удара, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на государственное информационное агентство ОАЭ.

Власти ОАЭ сообщили, что обломки одной из сбитых средствами ПВО ракет упали в жилом районе Абу-Даби, став причиной гибели гражданина одной из стран Азии.

Удары по гражданской инфраструктуре в Минобороны ОАЭ назвали «опасной эскалацией и трусливым актом, угрожающим безопасности гражданских лиц и подрывающем стабильность».

Иранский удар, говорится в заявлении Минобороны, является «грубым нарушением национального суверенитета и международного права».

Объединенные Арабские Эмираты «оставляют за собой полное право отреагировать на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории», заявило Минобороны.

Очевидцы также сообщили о сбитых иранских ракетах в Дубае — в районе курорта Джумейра.

