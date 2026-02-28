Катерина Гордеева стала лауреатом премии «Профессия — журналист» 2025 года в номинации «Интервью/Портрет».

Как сообщила куратор премии Наталия Геворкян, награда была присуждена за выпуск «Скажи Гордеевой» с Аллой Пугачевой.

«Насыщенный день: на меня составили протокол о пропаганде ЛГБТ, наше интервью с Аллой Пугачевой получило премию „Профессия — журналист“. Никогда не скучно», — написала журналистка в своем телеграм-канале.

Издательство «Медузы» выпустило книгу Катерины Гордеевой «Унеси ты мое горе». Ее можно купить здесь.

В номинации «Публицистика/Аналитика» победу одержали Александра Архипова и Юрий Лапшин за материал «Тень Сталина» в проекте Re:Russia.

Премию в номинации «Страна» получил Владимир Севриновский за материал «Тут ни мораль, ни принципы не важны» в издании «Новая вкладка».

Награду в номинации «История/Репортаж» получил материал «Медиазоны» «Дело 24-х, как пытали, судили, и обменивали пленных украинцев из „Азова“». Его авторы — Софья Крылова, Елена Дымова, Дмитрий Швец, Елизавета Нестерова.

В номинации «Видеодокумент» победил материал, название и авторов которого организаторы премии не разглашают «из соображений безопасности».

Победителем в номинации «Цифровые каналы» стала журналистка Ксения Лученко — автор телеграм-канала «Православие и зомби».

В номинации «Мультимедиа/Подкаст» победили Евгения Чирикова и проект «Активатика» с материалом «Узники. Система террора».

Премию «Профессия — журналист» учредил Михаил Ходорковский и «Открытая Россия» в 2016 году. Она вручается за публикации о России на русском языке в российских и зарубежных СМИ.

