Израильский источник сообщил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит. Эта информация не подтверждена
Источник: The Times of Israel
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит. Эту информацию неназванный израильский чиновник передал Times of Israel, Reuters и другим СМИ.
Тело Хаменеи, заявил чиновник, уже обнаружено.
По данным корреспондента Axios Барака Равида, посол Израиля в США уже уведомил американцев о гибели Хаменеи. Он погиб в результате удара по своей резиденции.
Официально информация не подтверждена.