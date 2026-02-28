Дубай — под ударом Ирана. Пожар в районе, где находятся отели. Ранены четыре человека
Источник: Meduza
Обновление: Власти эмирата Дубай заявили, что при пожаре пострадали четыре человека.
Иран вновь атаковал Дубай. Сильный пожар возник рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm.
Минобороны ОАЭ заявило, что силы ПВО отражают новую атаку иранских дронов и ракет, пишет BBC News.
В Кувейте беспилотник атаковал международный аэропорт, сообщило управление гражданской авиации страны. Несколько сотрудников аэропорта получили легкие ранения, повреждена инфраструктура пассажирского терминала. В сообщении не уточняется, о каком дроне идет речь. Предположительно, беспилотник был иранским.