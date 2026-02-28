По Бахрейну нанесли удар дронами. Один из них попал в небоскреб
Источник: МВД Бахрейна
Столица Бахрейна — Манама — атакована дронами. Один из беспилотников врезался в небоскреб. Кадры удара, снятые очевидцами, были опубликованы в соцсетях.
«Повреждены несколько жилых зданий. Силы гражданской обороны ликвидируют пожары и ведут спасательные операции в пострадавших районах», — сообщило МВД Бахрейна в соцсети Х. Подробности о последствиях атаки МВД пообещало сообщить позднее.
Ранее 28 февраля Иран уже наносил удары по району Джуффаира в Манаме, где находится военно-морская база 5-го оперативного флота США. Власти Бахрейна призывали жителей покинуть прилегающие к базе районы.