Биньямин Нетаниягу: Израиль и США начали операцию по устранению «экзистенциальной угрозы со стороны террористического режима в Иране»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с видеообращением в связи с ударами по Ирану.

«Мои братья и сестры, граждане Израиля, совсем недавно Израиль и Соединенные Штаты начали операцию по устранению угрозы существованию, исходящей от террористического режима в Иране», — цитирует The Times of Israel обращение премьер-министра.

«В течение 47 лет режим аятолл заявлял „Смерть Израилю“ и „Смерть Америке“. Он пролил нашу кровь, убил многих американцев и устроил резню своего собственного народа», — подчеркнул премьер-министр.

Нетаниягу поблагодарил «нашего большого друга, президента Дональда Трампа» за его «историческое лидерство».

«Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы мужественный иранский народ взял свою судьбу в свои руки. Пришло время для всех слоев — персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвази — сбросить иго тирании и построить свободный и мирный Иран», — заявил Нетаниягу.

Израильтян премьер-министр призвал прислушиваться к указаниям командования тыла. «В ближайшие дни в ходе операции „Рык Льва“ от всех нас потребуются терпение и стойкость», — сказал он.

В Израиле объявлено предупреждение о ракетной атаке со стороны Ирана. Жители страны находятся в убежищах. Командование ЦАХАЛ заявило, что системы противовоздушной обороны перехватывают ракеты.

