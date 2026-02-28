Целью ударов, которые США и Израиль наносят по Ирану, является уничтожение военного руководства страны, сообщил «Аль-Джазира» источник в правительстве США.

По данным Times of Israel, удары с воздуха, в частности, были нанесены по резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана в Тегеране.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится в безопасном месте за пределами Тегерана, заявил Reuters источник в руководстве Ирана.

Сообщается также об ударе по штабу разведки Корпуса стражей исламской революции. Помимо Тегерана были атакованы с воздуха цели в городах Исфахан, Кум, Караджа и Керманшах.

Данных о последствиях ударов США и Израиля по Ирану на момент написания новости не было.

Совсем скоро в издательстве «Медузы» выйдет второе издание книги Никиты Смагина «Всем Иран», способное объяснить, что происходит в этой стране прямо сейчас и какого будущего может ожидать иранское общество. Вы можете оформить предзаказ уже сейчас.

Читайте также

Израиль и США нанесли удар по Ирану Онлайн «Медузы»

Читайте также

Израиль и США нанесли удар по Ирану Онлайн «Медузы»