«Аль-Джазира»: Иран нанес ракетные удары по Катару и Бахрейну. Также сообщается о взрывах в ОАЭ и Кувейте

Обновление: Иранское агентство Fars подтвердило, что по военным базам США в Бахрейне, ОАЭ, Катаре и Кувейте был нанесен ракетный удар.

Минобороны Катара заявило о ракетном ударе со стороны Ирана. Ракету, цитирует «Аль-Джазира» заявление катарских военных, сбили с помощью зенитного комплекса Patriot. Власти страны призвали жителей по возможности оставаться дома и не приближаться к военным объектам.

Из Бахрейна, власти которого объявили ракетную тревогу, поступают сообщения о взрывах в районе Джуффайра, где находится база ВМС США.

Также, пишет «Аль-Джазира» в своем онлайне, сообщается о взрывах в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. В этих странах также есть американские военные базы.

Катар, Кувейт и ОАЭ закрыли свое воздушное пространство.

США и Израиль утром 28 февраля нанесли удары по Ирану. Власти Ирана пообещали «сокрушительный» ответ на них.

