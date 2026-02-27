The Telegraph: Великобритания и Франция провели учения десантников по переброске в Украину в качестве миротворцев

Во французской провинции Бретань прошли учения десантников Великобритании и Франции, в рамках которых отрабатывалась переброска войск в любую точку Земли, пишет The Telegraph.

Маневры, в которых приняли участие сотни военных из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании и 11-й парашютно-десантной бригады во Франции, прошли 24 февраля — в четвертую годовщину начала большой войны России с Украиной. Они были частью масштабных учений «Орион», которые будут идти до 3 марта.

The Telegraph пишет, что учения в Бретани стали финальной частью подготовки к возможной переброске британских и французских войск в Украину в качестве миротворцев, которые должны будут обеспечивать выполнение условий соглашения о прекращении войны.

Британский премьер-министр Кир Стармер ранее говорил, что Великобритания и Франция готовы возглавить миротворческие силы, если Россия и Украина договорятся о прекращении боевых действий.

Хотя, пишет издание, власти Великобритании пока официально не объявляли, какие подразделения могут войти в миротворческие силы, именно 16-я воздушно-десантная бригада относится к британским силам высокой готовности и способна в кратчайшие сроки развернуться в составе сил НАТО.

Иностранный миротворческий контингент рассматривается как одна из гарантий соблюдения мирного соглашения между Россией и Украиной. Власти РФ ранее говорили, что готовы обсуждать размещение иностранных военных в Украине после прекращения войны.