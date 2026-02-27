Режим ракетной опасности днем 27 февраля объявили как минимум в 11 российских регионах, сообщает «Интерфакс».

О возможной атаке предупредили власти Пензенской, Свердловской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областей, республик Чувашия, Удмуртия, Татарстан и Башкортостан, а также Пермского края.

Кроме того, о ракетной атаке сообщили власти Ростовской области. В Таганроге в результате падения обломков ракеты частично обрушился балкон в многоквартирном доме на улице Циолковского. О пострадавших не сообщается.

Правительство Чувашии заявило, что республику попытались атаковать две ракеты. Одна из них была сбита, вторая «изменила курс и улетела в сторону соседней республики». Близкий к силовикам телеграм-канал Shot утверждает, что над Чувашией сбили две украинские ракеты «Фламинго».

В Пермском крае, Свердловской области и Татарстане режим ракетной опасности объявлялся впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны.

Обновление. Вскоре в МЧС сообщили, что режим ракетной опасности снят в Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, а также в Пермском крае. В Свердловской области он также отменен.

Генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 21 февраля украинские войска нанесли удар ракетами «Фламинго» по Воткинскому заводу в Удмуртии, где производятся российские баллистические ракеты «Ярс», «Булава» и «Искандер».