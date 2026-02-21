Украинские беспилотники атаковали Удмуртию. По данным Astra, поврежден ракетный завод в Воткинске

В Удмуртии в результате атаки украинских беспилотников поврежден «один из объектов», сообщил в ночь на 21 февраля глава республики Александр Бречалов.

По данным министерства здравоохранения региона, в ходе атаки пострадали 11 человек. Трое госпитализированы, двое — в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом.

Издание Astra на основе анализа кадров очевидцев утверждает, что целью удара был Воткинский завод — стратегическое оборонное предприятие, на котором производятся ракеты «Искандер-М», «Тополь-М» и «Орешник». По свидетельствам местных жителей, на заводе повреждены цеха № 22 и № 36.

Украинские паблики пишут, что удар по заводу был нанесен не беспилотниками, а ракетами «Фламинго». Подтверждения этой информации нет.

Расстояние от Воткинска до границы с Украиной составляет почти полторы тысячи километров.