Шведские военные сбили беспилотник, приблизившийся к французскому авианосцу «Шарль де Голль» в порту Мальме. Они считают, что дрон был российским

К французскому авианосцу «Шарль де Голль» во время стоянки в порту шведского города Мальме приблизился беспилотник. Дрон был «нейтрализован» силами шведских военных.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что беспилотник, вероятно, был «российским». Предполагается, сообщает шведская телерадиокомпания SVT, что дрон был запущен с находящегося в проливе Эресунн российского корабля.

Официальный представитель Генерального штаба вооруженных сил Франции полковник Гийом Верне сообщил BFM TV, что у «Шарля де Голля» есть собственные средства защиты от дронов. «Однако, когда авианосная группа входит в суверенные воды партнера, как в данном случае, она принимает защиту принимающей страны», — пояснил он.

Власти Швеции, сообщает SVT, проводят расследование, чтобы установить, имело ли место нарушение воздушного пространства страны.

«Шарль де Голль» прибыл в Мальме 25 февраля для участия в учениях НАТО. Пол Йонсон сообщил, что на период пребывания авианосца в Швеции приняты «особые меры безопасности».

Швеция стала членом НАТО в 2024 году. До этого страна около 200 лет придерживалась нейтралитета. Заявку на вступление в Альянс Швеция подала вместе с Финляндией в 2022 году — после начала большой войны России с Украиной.

