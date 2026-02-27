На рэпера Фараона завели административное дело о пропаганде наркотиков
Источник: Мосгорсуд
В Никулинский суд Москвы поступил административный протокол, составленный на рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин).
В карточке дела говорится, что исполнителю вменяют «пропаганду наркотическим средств с использованием интернета» (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП).
Какие именно треки рэпера послужили поводом для составления протокола, неизвестно.
Судебное заседание назначено на 13 марта.
С 1 марта 2026 года в России вступают в силу поправки о запрете пропаганды наркотиков в публичном пространстве. Они фактически запрещают упоминать наркотики, в том числе в СМИ, литературе, кино и музыке, без маркировки о том, что они опасны и незаконны. Из-за этого многие российские рэперы подвергают цензуре свои треки в стримингах.