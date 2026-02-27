Главу благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиду Мониаву оштрафовали по статье о «дискредитации» армии за посты в телеграме

Измайловский районный суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей главу благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиду Мониаву по протоколу о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает «Медиазона».

Поводом для составления протокола стали три поста Мониавы в телеграм-канале. В первом она дала ссылку на «Рождественское обращение к друзьям» православных христиан в эмиграции, опубликованное The Moscow Times. В нем говорилось о «страшной войне, развязанной российским государством».

Еще один пост, который стал причиной протокола, был опубликован в апреле 2025 года. В нем Мониава писала о гибели детей из-за того, что Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Третий пост был также опубликован в апреле 2025 года. Мониава писала о смерти семьи Мартыненко в результате российского удара по городу Сумы.

О том, что на Мониаву составили протокол о «дискредитации» армии, стало известно в конце января. «В работе „Дома с маяком“ ничего не меняется, мы как и раньше продолжаем помогать тяжелобольным детям», — говорила Мониава.

Как напоминает «Медиазона», после начала войны Мониава запустила отдельный фонд, направленный на помощь беженцам из Украины, приграничных регионов России и Нагорного Карабаха. В сентябре 2025 года он приостановил работу.