На главу благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиду Мониаву составили протокол о «дискредитации» армии

На учредительницу и директора благотворительного фона «Дом с маяком» Лиду Мониаву составили протокол о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Административное дело поступило в Измайловский районный суд Москвы, сообщает РБК.

Что стало поводом для дела, не уточняется.

«В работе „Дома с маяком“ ничего не меняется, мы как и раньше продолжаем помогать тяжелобольным детям», — заявила изданию Мониава.

Фонд «Дом с маяком» с 2018 года помогает тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживая хосписы для детей и молодых людей в Москве и Московской области.

