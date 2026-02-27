Еврокомиссия: государства ЕС могут использовать общий бюджет, чтобы бесплатно проводить аборты жительницам стран блока, где аборты ограничены

Еврокомиссия разъяснила, что страны — участницы Евросоюза могут использовать существующий социальный фонд ЕС, чтобы бесплатно прерывать беременность у женщин, приезжающих из стран ЕС, в которых аборты ограничены.

Как сообщает Reuters 26 февраля, так Еврокомиссия отреагировала на кампанию по защите прав женщин «Мой голос, мой выбор», которая выступает за то, чтобы создать инструмент, финансируемый ЕС, чтобы помогать женщинам, которые хотят сделать аборт за границей из-за ограничений на родине.

Хотя Еврокомиссия не одобрила создание нового механизма финансирования, она заявила, что страны-участницы могут использовать для этого деньги существующего фонда.

В таких странах Евросоюза, как Польша и Мальта, аборты полностью запрещены. В ряде других стран, например, в Италии и Хорватии, доступ к абортам ограничен.

