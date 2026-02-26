В новосибирском колледже устроили трехдневный показ пропагандистского фильма «Предательство». Студенты этого колледжа отказывались добровольно пойти в армию

Администрация Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Николая Лунина организовала для студентов трехдневный показ пропагандистского фильма «Предательство», снятого корреспондентом ВГТРК Андреем Медведевым.

На странице колледжа в соцсети «ВКонтакте», как обратила внимание «Говорит НеМосква», сообщается, что показы с 24 по 26 февраля организованы «в целях повышения эффективности профилактической работы».

Фильм, говорится в объявлении, «предлагает глубокое погружение в истории россиян, осужденных за терроризм и экстремизм».

Ранее в феврале, как сообщало «ТВ2. Новости Томска и Сибири», широкий резонанс вызвала аудиозапись встречи директора Новосибирского колледжа транспортных технологий Марии Кирсановой со старшекурсниками.

Встречу провели после того, как в колледж пришли военные и предложили студентам заключить контракт на должность оператора БПЛА, но никто из учащихся не согласился.

«Родина требует, надо! А в ответ: „Мы в цинковом гробу приедем?“ Откуда в вас этот страх? Вы что, трусы все здесь?» — заявила Кирсанова на встрече.

После публикации аудиозаписи она пожаловалась на угрозы в соцсетях, обратилась в ФСБ и закрыла свою страницу во «ВКонтакте», писала «Говорит НеМосква». В комментарии Daily Storm директор колледжа заявила, что «говорила на эмоциях», но не жалеет о сказанном. «Просто, наверное, более мягче выразилась бы. А то, что я призывала их любить Родину, — от этих слов никогда не откажусь!» — сказала она.

Минобороны РФ активно пытается агитировать учащихся колледжей и вузов в разных регионах России заключить контракт на службу в армии. «Медуза», в частности, публиковала статью издания T-invariant о том, как такая агитация развернута среди студентов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Студентов, на словах, вербуют в войска беспилотных систем. По факту им предлагается подписать обычный контракт с Минобороны — это означает, что их могут отправить в любую военную часть и в любое подразделение.

Читайте также

Минобороны ищет новых солдат среди неуспевающих студентов. Особенно активно на службу зазывают в Высшей школе экономики Обещают контракт на год — но на деле он может длиться, пока идет война

Читайте также

Минобороны ищет новых солдат среди неуспевающих студентов. Особенно активно на службу зазывают в Высшей школе экономики Обещают контракт на год — но на деле он может длиться, пока идет война