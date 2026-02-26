Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске ушла из компании. Она получала угрозы после того, как уволила курьера, накрывшего фирменным пледом бездомную собаку

Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске решила уволиться, сообщил руководитель сети пиццерий в России и Центральной Азии Гоша Зосидзе.

Сотрудницу зовут Юлия. Ее фамилия не приводится. «Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение — она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина», — написал Зосидзе. По его словам, компания поддержит сотрудницу. Он также попросил от лица «Додо Пиццы» «остановить давление и проявить уважение к частной жизни».

Управляющую «Додо Пиццы» начали осуждать в соцсетях после того, как она уволила курьера пиццерии, который накрыл фирменным пледом бездомную собаку на улице. Зосидзе рассказал, что руководство созвонилось с уволенным курьером Михаилом. «Честно и открыто обсудили ситуацию, еще раз принесли извинения за коммуникацию управляющей и несправедливое прекращение отношений», — написал он.

По его словам, Михаил принял извинения, а компания предложила ему сотрудничество. По словам Зосидзе, «Додо Пицца» готова «поддержать его и работать над совместными волонтерскими проектами, особенно в рамках Челябинска». Первым шагом станет поддержка приюта, куда забрали собаку.

Вокруг «Додо Пиццы» в Челябинске разгорелся скандал, когда курьер пиццерии накрыл фирменным пледом бездомную собаку, ночевавшую на улице в 20-градусный мороз. Потом его уволили, а в соцсетях стали отменять компанию. После этого основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников извинился перед куьером и пообещал сделать все пиццерии сети pet-friendly. Вместе с этим он призвал прекратить травлю управляющей, которая уволила курьера. Собаку отправили в приют, которому «Додо Пицца» пообещала поддержку.

