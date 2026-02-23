Курьера «Додо Пиццы» в Челябинске уволили из-за того, что он пожалел бездомную собаку, которая ночевала у кафе в 20-градусный мороз. Он накрыл ее фирменным пледом.

Курьера зовут Михаил (его фамилия в публикациях СМИ не указана). Он рассказал челябинскому «Агентству чрезвычайных новостей», что бездомная собака полтора года ночевала на крыльце кафе на улице Воровского. Сотрудники за ней присматривали. Ей дали кличку Додобоня.

Мы стали для нее семьей: кормили, поили, укрывали пледом в морозы и даже дали ей кличку. Гости улыбались, видя такую заботу. Это и есть тот самый уют, о котором кричит реклама «Додо», верно?»

Управляющая кафе, по словам курьера, пыталась найти собаке дом. Додобоню чипировали и стерилизовали, но так никуда и не пристроили. В беседе с РЕН ТВ Михаил рассказал, что управляющая игнорировала указания начальства, что на собаку не надо обращать внимания.

В начале февраля управляющая в кафе сменилась. По данным Shot, новую руководительницу зовут Юлия. Как утверждает курьер, она сразу поставила условие: «Кто укроет собаку — окажется на улице вместе с ней». Юлия не комментирует историю, которую рассказал Михаил.

Во время одной из смен Михаил увидел, как Додобоня замерзает на крыльце и снова накрыл собаку пледом. Управляющая заметила это по камерам и в тот же день уволила Михаила. Как утверждает «Агентство чрезвычайных новостей», курьеру также пригрозили вычетом части зарплаты за порчу имущества. Михаил говорит, что теперь бывшие коллеги боятся помогать собаке под угрозой увольнения. Сам он забрать собаку к себе не может.

После того, как история Додобони получила огласку, на «Додо Пиццу» в соцсетях обрушилась критика. Клиенты потребовали уволить новую управляющую, они также рассказывали, что удаляют приложения «Додо Пиццы» и отказываются посещать заведение. Вот, например, комментарии жителей Екатеринбурга в онлайн-картах, которые процитировало издание Itʼs My City:

Ничего личного. Надо быть человечнее. Собаки порой лучше людей. И управляющих.

Отменяю «Додо Пиццу». За Додобоню!

Пицца откровенно жирноватая, много масла в ней. Начинки стало мало. Ну а после случая с курьером и собачкой эта сеть больше единицы не заслуживает.

В «Додо Пицце» заявили, что собирались уволить курьера еще до того, как история Додобони стала широко известна. «Мы не считаем, что забота о животных — повод для расставания. Но и публично обсуждать детали, которые касаются конкретного человека, не будем», — заявила компания. Издание «Подъем» со ссылкой на руководство челябинского заведения пишет, что причиной увольнения Михаила стали его опоздания и недобросовестная работа.

Додобоню, как говорится в посте «Додо Пиццы», поймали и отправили в челябинский приют «Того». Компания пообещала взять на себя расходы по содержанию собаки.

Мы видим волну комментариев и постов о ситуации с собакой и нашим курьером. Мы понимаем, почему это вызвало много боли и злости — когда речь идет о беззащитном животном, трудно оставаться равнодушными. Отдельно хотим сказать: угрозы и травля — это не выход, даже если эмоции переполняют.

Волонтерка Елена, которая искала собаку, чтобы отвезти ее в приют, рассказала «Осторожно, новости», что поисками Додобони она занималась вдвоем с Михаилом. Телеграм-канал Shot со ссылкой на курьера пишет, что компания принимала минимальное участие в поисках.

Фото на обложке: Александр Казаков / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press