Основатель «Додо Пиццы» пообещал сделать все пиццерии сети pet-friendly. Он принес извинения курьеру, которого уволили после того, как он укрыл фирменным пледом замерзающую собаку

Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников опубликовал заявление в связи со скандалом вокруг пиццерии в Челябинске, где курьера уволили после того, как он накрыл фирменным пледом замерзающую бездомную собаку. После того, как эта история получила огласку, «Додо Пиццу» стали отменять в соцсетях.

Овчинников пообещал сделать «все наши пиццерии в России pet-friendly — местом, где рады гостям с домашними питомцами». Также, сообщил он, «Додо Пицца» «будет на уровне всей сети долгосрочно и системно помогать приютам домашних животных».

По словам Овчинникова, компания возьмет на себя все расходы по содержанию собаки, которой сотрудники пиццерии дали кличку Додобоня, в приюте в Челябинске. «Додо Пицца» также обещает «на постоянной основе оказывать приюту финансовую и информационную поддержку».

Овчинников принес извинения уволенному курьеру Михаилу (его фамилия не разглашается) «за грубую неподобающую рабочую коммуникацию управляющей пиццерией». Ранее руководство пиццерии в Челябинске заявило, что курьер был уволен «за опоздания и недобросовестную работу».

«По поводу обоснованности расторжения договора с Михаилом — мы будем детально разбираться в ситуации», — написал Овчинников, добавив, что лично он был бы рад, если бы уволенный курьер вернулся в компанию, «возможно, даже не на позицию курьера, а на развитие программ, связанных с поддержкой животных».

Основатель «Додо Пиццы» также призвал прекратить травлю управляющей пиццерией, которая уволила Михаила. При этом Овчинников сообщил, что управляющая временно отстранена от работы, а решение о продолжении сотрудничества с ней будет принято позднее.

Подробно о скандале вокруг «Додо Пиццы»

Курьер «Додо Пиццы» накрыл фирменным пледом замерзающую собаку — и его уволили. Теперь компанию отменяют в соцсетях «Кто укроет собаку — окажется на улице вместе с ней»

Подробно о скандале вокруг «Додо Пиццы»

Курьер «Додо Пиццы» накрыл фирменным пледом замерзающую собаку — и его уволили. Теперь компанию отменяют в соцсетях «Кто укроет собаку — окажется на улице вместе с ней»