Россия в 2025 году в 10 раз увеличила импорт оптоволокна. Его, в числе прочего, используют для дронов

Россия в 2025 году резко увеличила закупки оптоволокна в Китае, производители уже подняли цены на такую продукцию для российских покупателей в 2,5–4 раза, пишут «Ведомости».

У России, отмечает издание, сейчас нет собственного производства оптоволокна. Ранее в стране работало одно предприятие — АО «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Саранске, но после серии атак дронов в апреле — мае 2025 года оно остановлено, сообщил генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. Все оптоволокно на настоящий момент РФ закупает в Китае, добавил он.

По оценке аналитика Исследовательского центра по волоконно-оптическим кабелям Пекинского университета почты и телекоммуникаций (BUPT) Чунь Шэня, в 2025 году РФ купила 10,5% всего оптоволокна, произведенного в мире, хотя в прежние годы этот показатель никогда не превышал 1%. Таким образом. в абсолютном выражении Россия потребила в прошлом году почти 60 миллионов километров оптоволокна.

В 2025 году, напомнил собеседник издания, Россия и Украина стали активно использовать оптоволокно на своих FPV-дронах. Дроны, управляемые по оптоволокну, сложнее обнаружить и невозможно подавать средствами РЭБ.

Есть еще один новый тип потребителей оптического волокна, добавил он, владельцы дата-центров для задач искусственного интеллекта.

На Китай приходится более 60% мирового производства оптоволокна и российские заказчики покупают его по ценам китайского рынка, пишут «Ведомостий». На фоне выросшего спроса цены на оптоволокно для российских клиентов тоже выросли. Так, в начале 2025 г. волокно G.652D, которое применяют в волоконно-оптических кабелях для операторов связи, стоило в Китае 16 юаней за один километр, а в январе 2026 года — уже 40 юаней за километр.

Осенью 2025 года The Washington Post писала, что китайские компании резко нарастили поставки не только оптоволокна, но и литий-ионных батарей российским производителям беспилотников.

Помимо Китая крупными производителями оптоволокна являются США и Япония, но поставки такой продукции в Россию из этих стран невозможны, в числе прочего, из-за санкций.

