The Washington Post: китайские компании резко нарастили поставки оптоволокна и литий-ионных батарей российским производителям беспилотников

В течение лета 2025 года поставки оптоволоконного кабеля и литий-ионных аккумуляторов, а также других компонентов для сборки дронов из Китая, резко выросли, пишет The Washington Post со ссылкой на данные китайской таможни.

Объемы поставок волоконно-оптических кабелей достигли рекордных показателей сначала в мае (общая протяженность кабелей составила около 191 тысячи километров), затем в июне (около 209 тысяч километров), а к августу эта цифра выросла до 528 тысяч километров. В Украину же в августе, по последним доступным данным, было продано всего 116 километров кабеля.

Также вырос экспорт литий-ионных батарей, достигнув рекордных 54 миллионов долларов в июне, а затем немного снизившись до 47 миллионов долларов в августе. The Washington Post отмечает, что, вероятнее всего, эти батареи используются для производства дронов, поскольку Россия выпускает мало электромобилей или электроники. Экспорт литий-ионных батарей в Украину за тот же период составлял всего 11–12 миллионов долларов в месяц.

В числе двух главных поставщиков в Россию The Washington Post называет китайского производителя литий-ионных батарей Shenzhen Huaxin Energy и производителя дронов Nasmin Technology, принадлежащего Shenzhen Kiosk Electric. На запросы о комментариях в компаниях не ответили.

Вместе с ростом поставок летом, как отмечает The Washington Post, Россия активизировала воздушные атаки на Украину — в том числе с использованием оптоволоконных дронов, которые гораздо труднее перехватывать: их невозможно вывести из строя с помощью систем радиопомех.

Читайте также

В войне России и Украины всех победили дроны БПЛА лишили преимуществ пехоту, авиацию и артиллерию — и напугали Запад. Теперь эксперты спорят: «беспилотными» будут любые войны будущего или только эта? Большой разбор «революции дронов»

Читайте также

В войне России и Украины всех победили дроны БПЛА лишили преимуществ пехоту, авиацию и артиллерию — и напугали Запад. Теперь эксперты спорят: «беспилотными» будут любые войны будущего или только эта? Большой разбор «революции дронов»