Россия атаковала Харьковскую, Запорожскую, Киевскую области. Пострадали около 20 человек

Российские войска в ночь на 26 февраля нанесли массированный удар по нескольким областям Украины с использованием беспилотников и ракет. Пострадали около 20 человек, повреждены жилые дома.

В результате удара по Харьковской области в Харькове и селе Рай-Еленовка пострадали 14 человек, в числе которых — семилетний ребенок, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его информации, Россия атаковала Харьков 17 беспилотниками и двумя ракетами.

Под атакой также оказалось Запорожье. Повреждены 19 многоквартирных домов, четыре частных дома и нежилые здания, уточнил глава областной военной администрации Иван Федоров. После атаки тепла нет более чем в 500 домах в трех районах города, сообщил он. Подводя итоги за сутки, Федоров написал, что в результате российских атак один человек погиб, еще восемь пострадали. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины уточнили, что в результате ночной атаки пострадал один человек.

В Киеве пострадавших, по предварительным данным, нет. В Дарницком районе в результате атаки поврежден девятиэтажный дом. Также есть повреждения в Печерском и Голосеевском районах.

Атакован и Кривой Рог — там двое пострадавших, 89-летний мужчина и 82-летняя женщина, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. После атаки в городе начался пожар.

