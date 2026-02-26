«Разговоры о важном» в детских садах переименовали в «Добрые игры»

Министерство просвещения РФ переименовало «Разговоры о важном» для детских садов в «Добрые игры», обратило внимание «Агентство» 26 февраля.

Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что на занятиях «Добрые игры» дети «будут соприкасаться в том числе с историей нашей страны, с историей семьи своей», пишет РИА Новости.

Министерство запустило проект в августе 2025 года. На время тестирования его называли «„Разговоры о важном“ для дошкольных образовательных организаций». Однако уже в ноябре Институт воспитания, разработавший курс, стал упоминать новое название — «Добрые игры», добавляя, что это «аналог разговоров о важном».

Тестирование «Добрых игр» в детских садах проходило с сентября по декабрь 2025 года в 56 учреждениях. В учебнике, подготовленном для курса, одной из ключевых стала тема войны.

Пропагандистские «Разговоры о важном» проводят в школах России с 2022 года.

