Вице-премьеру Денису Мантурову присвоили звание Героя России
Первый вице-премьер Денис Мантуров получил звание Героя России. Об этом стало известно из публикации пресс-службы Росгвардии.
В ней говорится, что глава ведомства Виктор Золотов «от имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания».
О награждении Мантурова, которому 23 февраля исполнилось 57 лет, также в поздравлении сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Денис Мантуров в 2012-2024 годах возглавлял министерство промышленности и торговли РФ. Он получил должность заместителя председателя правительства вскоре после начала российско-украинской войны, а первым вице-премьером его назначили в 2024-м. С сентября того же года он входит в состав Совбеза РФ. В правительстве Мантуров курирует оборонно-промышленный комплекс, а также отвечает за вопросы обустройства границы и гражданской обороны.