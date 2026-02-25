СК прекратил дело против водителя фуры, который погиб во время операции СБУ «Паутина»

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование дальнобойщика из Челябинска Василия Пытикова, который погиб во время украинской операции «Паутина». Об этом сообщает «Коммерсант».

Дочь водителя Светлана Пытикова рассказала газете, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью ее отца. «Я подписала [документы], но могу с уверенностью сказать, что водители не виновны», — заявила она.

По ее словам, косвенным доказательством причастности водителя к операции следствие посчитало фотографии и видео из поездки, которые тот отправлял родственникам и друзьям. Он в том числе фотографировался на фоне грузовика, в котором, как стало известно позже, находились дроны. Дочь Пытикова отмечает, что он делал снимки и во время других поездок.

1 июня 2025 года Служба безопаности Украины провела операцию «Паутина» — украинские дроны атаковали военные аэродромы в четырех регионах России. Беспилотники были спрятаны в каркасных домах, которые перевозили пятеро дальнобойщиков.

Один из водителей — 62-летний Василий Пытиков — погиб в тот день в Амурской области. Его фура, внутри которой находились дроны для атаки на аэродром Украинка в Серышевском районе, загорелась на трассе. Пытиков зашел внутрь прицепа с огнетушителем, после чего раздался взрыв. Друг Пытикова рассказывал «Медиазоне», что тот «был по жизни патриотом» и никогда бы не согласился выйти в рейс, если бы знал, какой груз ему предстоит доставить.

Четверо других дальнобойщиков арестованы. Их обвиняют в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба и незаконном хранении и перевозке взрывчатки. Родственники и близкие водителей заявляли, что мужчины не знали о спрятанных беспилотниках. В Украине также говорили, что водители не знал о том, какой на самом деле груз перевозят.

