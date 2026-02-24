В Высшей школе экономики в годовщину войны прошел фестиваль дронов. Студентам предлагали вступить в беспилотные войска

В Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) в четвертую годовщину российско-украинской войны прошел фестиваль дронов, сообщают «Новая газета Европа» и «Осторожно, новости».

Студенты вуза рассказали, что фестиваль организовали в центральном атриуме корпуса ВШЭ на Покровском бульваре. Там учащимся предлагали поучаствовать в «гонке дронов», а также поуправлять беспилотниками в симуляторах. В атриуме также выставили макеты военных самолетов и беспилотников.

На мероприятие в университет пришли военные. Они, по данным «Новой газеты Европа», общаются со студентами и предлагают им отправиться на войну против Украины, вступив в беспилотные войска.

Кроме того, студентам раздали буклеты от Минобороны РФ, в которых рассказывается о службе в армии и льготах для контрактников в войсках беспилотных систем.

«Новая газета Европа» заметила на мероприятии рекламу тактической группы «Сталинские Соколы». Это подразделение связано с особой экономической зоной «Алабуга» и обучает людей на операторов дронов-камикадзе типа «Шахед», которыми РФ атакует Украину.

В последние месяцы министерство обороны РФ выстраивает систему агитации среди студентов, в том числе тех, кому грозит отчисление. Учащихся уговаривают идти служить в войска беспилотных систем, обещая им льготные условия службы. О такой агитации в Высшей школе экономики сообщало издание T-invariant.

Правозащитники отмечали, что вуз не может гарантировать службу на специальных условиях. По их словам, фактически студентам предлагают обычный контракт, заключив который они рискуют остаться на фронте до конца войны.

Как студентов ВШЭ агитируют идти на войну

Минобороны ищет новых солдат среди неуспевающих студентов. Особенно активно на службу зазывают в Высшей школе экономики Обещают контракт на год — но на деле он может длиться, пока идет война

Как студентов ВШЭ агитируют идти на войну

Минобороны ищет новых солдат среди неуспевающих студентов. Особенно активно на службу зазывают в Высшей школе экономики Обещают контракт на год — но на деле он может длиться, пока идет война