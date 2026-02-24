В Высшей школе экономики в годовщину войны прошел фестиваль дронов. Студентам предлагали вступить в беспилотные войска
В Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) в четвертую годовщину российско-украинской войны прошел фестиваль дронов, сообщают «Новая газета Европа» и «Осторожно, новости».
Студенты вуза рассказали, что фестиваль организовали в центральном атриуме корпуса ВШЭ на Покровском бульваре. Там учащимся предлагали поучаствовать в «гонке дронов», а также поуправлять беспилотниками в симуляторах. В атриуме также выставили макеты военных самолетов и беспилотников.
На мероприятие в университет пришли военные. Они, по данным «Новой газеты Европа», общаются со студентами и предлагают им отправиться на войну против Украины, вступив в беспилотные войска.
Кроме того, студентам раздали буклеты от Минобороны РФ, в которых рассказывается о службе в армии и льготах для контрактников в войсках беспилотных систем.
«Новая газета Европа» заметила на мероприятии рекламу тактической группы «Сталинские Соколы». Это подразделение связано с особой экономической зоной «Алабуга» и обучает людей на операторов дронов-камикадзе типа «Шахед», которыми РФ атакует Украину.
В последние месяцы министерство обороны РФ выстраивает систему агитации среди студентов, в том числе тех, кому грозит отчисление. Учащихся уговаривают идти служить в войска беспилотных систем, обещая им льготные условия службы. О такой агитации в Высшей школе экономики сообщало издание T-invariant.
Правозащитники отмечали, что вуз не может гарантировать службу на специальных условиях. По их словам, фактически студентам предлагают обычный контракт, заключив который они рискуют остаться на фронте до конца войны.