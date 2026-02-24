В Москве около Савеловского вокзала подорвали полицейскую машину. Погиб сотрудник ДПС, еще двое полицейских ранены

В Москве в ночь на 24 февраля произошел взрыв на площади Савеловского вокзала, сообщили близкие к силовикам телеграм-каналы «База» и Mash.

В ГУ МВД по Москве рассказали, что около полуночи к сотрудникам Госавтоинспекции, которые находились в служебном автомобиле, «подошел неизвестный, после чего произошла детонаций неизвестного устройства».

Следственный комитет РФ сообщил, что «в результате действий злоумышленника» погиб сотрудник Госавтоинспекции, еще двое полицейских ранены, их доставили в больницу. Какие действия совершил злоумышленник, СК уточняется.

Подозреваемый в совершении взрыва погиб на месте, заявили в Следственном комитете. Mash называет его террористом-смертником.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ).

Официальный представитель МВД Ирина Волк позже сообщила, что погибший полицейский — старший лейтенант полиции Денис Братущенко. «Старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У Дениса остались жена и двое несовершеннолетних детей», — заявила Волк.