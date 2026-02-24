Reuters: США встретились в Женеве с представителями России для обсуждения нового договора о контроле за ядерным оружием

Представители США встретились 23 февраля в Женеве с российской делегацией для обсуждения потенциального многостороннего договора о контроле за ядерными вооружениями, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.

24 февраля в рамках этих же обсуждений США встретятся с представителями Китая.

По словам высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон уже провел аналогичные переговоры с Великобританией и Францией.

Reuters напоминает, что США призвали к заключению нового, более широкого договора о контроле над ядерными вооружениями, в который вошли бы Китай и Россия, после того, как истек российско-американский договор СНВ-III.

Посол Китая по вопросам разоружения Шэнь Цзянь ранее в феврале говорил, что Пекин пока не будет участвовать в новых переговорах по контролю над ядерным вооружением с Москвой и Вашингтоном.

5 февраля 2026 года истек срок действия СНВ-III — договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению . Владимир Путин предлагал продлить условия соглашения еще на год. В ответ Дональд Трамп заявил, что необходимо разработать новый, усовершенствованный договор вместо того, чтобы продлевать старый.

Читайте также

Уже завтра мы рискуем проснуться в гораздо более опасном мире: Россия и США больше не обязаны ограничивать свои ядерные арсеналы Истекает последний договор между странами в этой сфере — СНВ-III. Это означает новую гонку вооружений?

Читайте также

Уже завтра мы рискуем проснуться в гораздо более опасном мире: Россия и США больше не обязаны ограничивать свои ядерные арсеналы Истекает последний договор между странами в этой сфере — СНВ-III. Это означает новую гонку вооружений?