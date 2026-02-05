Президент США Дональд Трамп считает, что необходимо разработать усовершенствованный договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений вместо того, чтобы продлевать .

«Вместо продления СНВ-III (соглашения, которое США плохо согласовали и которое грубо нарушается) нам следует поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, улучшенный и модернизированный договор, который прослужит долго», — написал он в Truth Social.

Источники Axios утверждали, что Россия и США близки к соглашению о фактическом продлении СНВ-III на полгода, но оформлять это юридически не будут.

«Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов модернизации системы», — говорил один из источников издания. При этом отмечалось, что этот план еще должны утвердить президенты обеих стран.

СНВ-III — договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Срок его действия истекает 5 февраля.

Ранее президент РФ Владимир Путин предлагал официально продлить условия соглашения еще на год.

Однако Белый дом, как считается, обеспокоен не только действиями России в Украине, но и растущей угрозой со стороны Китая. Действующий договор не ограничивает возможности Пекина по наращиванию ядерного арсенала.

