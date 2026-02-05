Россия и США близки к соглашению о фактическом продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает 5 февраля, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомых с ходом переговоров.

По словам собеседников издания, проект плана еще должны утвердить президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали договор с представителями России в Абу-Даби. Там также 4-5 февраля проходили трехсторонние переговоры делегаций РФ, США и Украины о завершении войны.

Неназванный чиновник США заявил Axios, что продление истекающего договора не будут оформлять юридически. «Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов модернизации системы», — заявил он.

Другой источник утверждает, что на практике стороны согласятся соблюдать условия сделки как минимум полгода, в течение которых будут вестись переговоры о новом соглашении.

СНВ-III — последняя версия договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению . Срок его действия истекает 5 февраля.

Владимир Путин предлагал продлить условия соглашения еще на год, но Дональд Трамп так и не ответил на эту инициативу.

Как отмечает Axios, главная причина, по которой Белый дом скептически относился к продлению СНВ-III, в том что, соглашение не ограничивает возможности Китая. Пока страна обладает гораздо меньшим, но быстро развивающимся арсеналом.

Пекин, в свою очередь, не проявил интереса к участию в соглашении.

