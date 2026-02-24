Reuters: Иран близок к тому, чтобы купить у Китая сверхзвуковые противокорабельные ракеты
Власти Ирана близки к тому, чтобы заключить с Китаем соглашение о закупке сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет, сообщило 24 февраля агентство Reuters, ссылаясь на слова шести источников, знакомых с ходом переговоров. Независимых подтверждений этой информации нет.
Речь идет о сверхзвуковых ракетах CM-302 (экспортный вариант YJ-12), чья дальность полета составляет около 290 километров. Ракеты могут обходить корабельные системы ПВО за счет полета на низкой высоте с высокой скоростью.
По словам экспертов по вооружениям, такие ракеты значительно усилят ударные возможности Ирана и создадут угрозу для военно-морских сил США в регионе.
Иран и Китай вели переговоры по крайней мере два года, они перешли в завершающую стадию летом 2025-го, после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне.
Сколько ракет планирует закупить Иран и когда они будут поставлены, пока неизвестно. Готов ли Китай выполнить соглашение в свете обострения напряженности на Ближнем Востоке, также неясно.
В МИД Ирана заявили, что у страны и ее союзников есть соглашения в сфере обороны и безопасности, и «сейчас подходящее время, чтобы использовать эти соглашения». В МИД Китая заявили, что ничего не знают о переговорах, посвященных продаже ракет. В Минобороны КНР не ответили на запрос журналистов о комментарии.
Если Китай передаст ракеты Ирану, то это станет нарушением эмбарго на поставки оружия, которое ООН ввел в 2006 году. Санкции приостанавливали в 2015 году в рамках ядерной сделки с США и их союзниками, однако в сентябре 2025-го их ввели вновь.
В последние недели США собрали крупную группировку войск на Ближнем Востоке, как предполагается, для возможного удара по Ирану. Одновременно с этим США ведут переговоры с официальным Тегераном об иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп заявил 19 февраля, что дает Ирану 10-15 дней, чтобы заключить сделку, в противном случае «это закончится для них неудачей».