Путин заявил, что есть информация о попытке подрыва газопроводов в Черном море

Власти России получили информацию о попытке подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Он не уточнил источник этих сведений, а также не привел других подробностей.

По его словам, противники России «никак успокоиться не могут». «Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке», — добавил он.

Путин заявил, что «противник не брезгует никакими средствами». Он напомнил о СМИ о «намерениях использовать какой-то ядерный компонент». «Понимают, наверное, чем это может закончиться», — добавил он.

Путин также сообщил, что в России увеличилось число терактов, и возложил ответственность за них на украинские спецслужбы. Он поручил ФСБ усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны и оборонно-промышленного комплекса, представителей власти, лидеров общественного мнения, журналистов и волонтеров. Также он поручил принять «серьезные дополнительные меры для охраны государственной границы».

В 2022 году — в первый год большой российско-украинской войны — произошли взрывы на системе газопроводов «Северный поток», проходящих по дну Балтийского моря. В причастности ко взрывам подозревают группу украинских офицеров.

Первым задержанным по делу о взрывах стал Сергей Кузнецов. По данным СМИ, Кузнецов — бывший сотрудник Службы безопасности Украины и отставной капитан Вооруженных сил Украины. Его задержали в Италии в августе 2025 года и выдали Германии, которая ведет дело о взрывах.

