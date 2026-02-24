«Можем объяснить»: глава ФСБ Александр Бортников подрабатывает в «Российской газете». В 2024 году он получил от издания около трех миллионов рублей

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников с 2015 года получает выплаты в структурах, связанных с «Российской газетой» — официальным печатным органом правительства РФ, выяснил телеграм-канал «Можем объяснить».

В распоряжении журналистов оказалась справка о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (форма СЗИ-ИЛС) лица, чьи данные — ФИО и дата рождения — полностью совпадают с данными Бортникова. Других людей с такими данными в России нет.

Из справки следует, что Бортников не менее 10 лет получает выплаты от «Российской газеты». В справке фигурируют юридическое лицо издания ФГБУ «Редакция Российской газеты» и его «дочка» АО «Издательство Российская газета», занимающаяся распространением газеты.

В 2024 году Бортников в общей сложности получил от «Российской газеты» около 3 миллионов рублей, в первой половине 2025 года — 615 тысяч рублей.

Это — первые известные данные о каких-либо доходах Бортникова как минимум с 2019 года, когда директор ФСБ перестал публично отчитываться о своих заработках, отмечает «Можем объяснить». Тогда глава ФСБ задекларировал доход в 13,6 миллиона рублей. Впоследствии новые декларации о доходах главы ФСБ не публиковались, а старые были удалены с сайта спецслужбы.

«Можем объяснить» обращает внимание на то, что одно из редких больших интервью Бортникова выходило в 2017 году именно в «Российской газете».

Также издание отмечает, что в «Российской газете» и «Комсомольской правде» 24 февраля вышли статьи, в которых рассказывалось, как Telegram используют для различных преступлений, а руководство мессенджера отказывается выполнять требования властей, в связи с чем телеграм «замедляют». В статьях также говорилось, что «действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России».

Материалы были подписаны очевидно вымышленными фамилиями — Иван Егоров (По материалам ФСБ России), в КП — Петр Сергеев (По материалам ФСБ России). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации в РГ и КП заявил (цитата по «Вы слушали Маяк»), что в Кремле с ними знакомы, «они были подготовлены по материалам Федеральной службы безопасности, которая выполняет свои функции».

«Можем объяснить» предполагает, что статьи мог написать лично Бортников.